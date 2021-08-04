新北市一名35歲何姓男子不滿與女友小花（化名）分手，逕自將兩人相愛時交纏的影片上傳至色情網站XVIDEOS，標註女友的真實姓名之外，還寫下「很會吹」等語，經小花提告，新北地院依妨害秘密罪，處5月徒刑。得易科罰金15萬。可上訴。

判決書指出，35歲的何男於2017年2月間，不滿與小花分手，便隨意散布經小花同意拍攝下的性行為影片，在影片中加註，「小花淫蕩跟我做愛」、「含屌狂吸超會吹」等文字，於住處以標題「很會吹2」、「本土誘人小花淫片」，上傳至FC2動画、XNXX、XVIDEOS.COM等公開色情網站，供不特定多數人觀看。案經小花發覺影片被散布報警提告，全案才曝光。

何男於偵查時坦承犯案，檢察官核對小花於警詢、偵查時指稱的情節以及相關物證等，足以認定有犯嫌，遂向法院聲請簡易判決。

新北地院法官判定，何男僅因與小花分手，就恣意於色情網站上傳性愛影片，已貶損被害人的聲譽與社會人格，造成難以回復的傷害，且犯後未與其達成和解或賠償，考量其經濟能力後，依犯散布猥褻影像罪5月徒刑，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。

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