大陸晶圓代工龍頭中芯國際日前公布2021年第二季財報，營收達13.44億美元，季增21.8％、年增43.2％營業利潤年增逾731％至5.38億美元，歸屬於股東淨利潤逼近6.88億美元，年增398.5％，表現皆優於預期。不過，過往營收貢獻認列上，都會標示14/28奈米製程的項目，這次改為FinFET/28奈米製程，中芯國際聯合首席執行長趙海軍與梁孟松也提及，晶片製造沒有所謂的彎道式超車和跳躍式前進，此外，雖然降低成熟製程工藝的不確定性，但是設備到貨時間卻恐因3大因素影響。

中芯國際首席財務長高永崗指出，今年第二季財報各項指標都優於預期，致於第三季營運預估，營收預期季增2%到 4%，毛利率預期在 32%到 34%。該數據也顯示，中芯國際預期接下來業績將從先前大幅成長的走勢，轉為略趨於平緩，高永崗評論，基於上半年的業績和下半年的展望，在外部環境相對穩定的前提下，公司全年銷售收入成長目標和毛利率目標上調到 30%，加上折舊攤薄，預計今年先進製程對整體毛利率不利影響將下降至5個百分點。

高永崗也提到美國實體清單影響，對各項指標都有不確定性影響，但該公司會積極努力解決問題，確保營運與業績持續提升，更好回報股東。

中芯國際這次財報另外一大亮點，就屬FinFET／28奈米製程營收貢獻大增，來到14.5%，均較上季的6.9%、去年同期9.1%大增，換算營收更是季增156％，過往營收主力55/65奈米以及0.15/0.18微米製程產品均降至30%之下。

中芯國際也解釋，這次業績大好主要搭上晶片荒熱潮，8吋晶圓月產能增加2萬片，產能利用率也從上季的98.7％提升至次季滿載，整體交付量以及晶片報價上揚有相當大的關係。

趙海軍和梁孟松則是評論，從去年被列入實體清單以來，中芯國際一直是在境中前行。從運營連續性方面，中芯國際積極與供應商配合，保證實現對客戶的承諾，成熟製程工藝的不確定性也進一步降低；擴產方面，仍按照計畫推進，但是許可證批審、整個產業鏈供需失衡，以及疫情引發的物流不確定性，仍影響半導體生產設備到貨的時間，中芯國際內部也會加強採購流程、產能安裝效率，盡可能縮短採購周期，早日達到產能需求。