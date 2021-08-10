今天早上附近居民在巷弄舉牌抗議表示，拒絕空汙。（陳彩玲攝）

女標本師「金毛」與團隊今年3月進駐基隆市中正區和平島，近日附近居民不斷反映，每到半夜，空氣中都會瀰漫化學藥劑和屍體臭味，環保局數次接獲通報，前往稽查皆未查獲異味、汙染物，但住戶忍無可忍，今天早上在巷弄舉牌抗議表示，拒絕空汙。

「金毛」今年在基隆和平島買下5樓透天厝，一樓主要是標本展示空間、三樓是小型工作室，裡頭存放酒精、丙醇等物，她平時都在住宅內工作，但附近居民發現，每到半夜都會聞到令人不適的氣味，也開始有民眾皮膚發癢等症狀，今天早上約30名住民前往住家前抗議。

地方紳士、民代為協助解決問題，今天邀集環保局、消防局、動保所及相關單位到場會勘，在業者帶領下進入住宅內查看。市議員張淵翔表示，「金毛」與她的團隊進駐和平島已長達4個月，造成居民生活上困擾，他不斷接獲民眾反映，有聞到相關異味產生皮膚病變和身體不適，希望這次會勘能有效制止環境再次飄散異味，除了保障合法企業外，更要維護社區居民清靜空間。

環保局進入查看後表示，這次以儀器檢測甲醛濃度都在20ppb以下，代表濃度很低，後續會加強相關稽查，如於周界查獲異味污染物，將進行告發處分新台幣10萬元。

市議員張顥瀚說，經檢測數值皆符合標準，危險物品也都在容量值以下，他說，今天與業者溝通後，對方承諾，近期已開始尋找其他工廠設置點，減少周邊居民困擾，相關單位也會同步協助尋找適合設置工廠的地點，讓標本製作師和她的團隊，能繼續投入工作。