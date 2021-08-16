國民黨團甲動 行政院前抗議「紓困普發現金」記者會｜2021.08.16

行政院長蘇貞昌今日上午9點邀請執政黨立委至行政院討論振興券政策，但沒邀在野黨討論振興券，國民黨主席江啟臣批評這是「密室協商」。今日上午，國民黨團甲級動員赴行政院前抗議，要求進入行政院，卻遭大批警力、拒馬阻擋在外。國民黨立委則灑玩具鈔票表達「發現金」訴求，並請警察讓開。雙方互不退讓、僵持不下。

國民黨立委今到政院外抗議，高喊「紓困又振興 直接發現金」，並高舉標語「發現金 卡實在」「苦民所苦 急民所急」。費鴻泰希望蘇貞昌聽聽人民的聲音，也希望利用這機會，告訴行政院人民的心聲，且國民黨團從六月臨時會就講得很清楚，人民需要普發現金，一來可以振興；二來做到紓困，媒體民調結果也顯示，有93%民眾認為要發現金，消基會也做了很大樣本的調查，高達90%以上希望政府普發現金，不知道為何蘇貞昌堅持要搞五倍券。

國民黨立院團今日一早由總召費鴻泰率全體委員，前往行政院大門前表達「紓困普發現金」記者會，要求拜會行政院長蘇貞昌直接表達民眾心聲，表達普發現金的立場。（趙雙傑攝）

國民黨立院團今日一早由總召費鴻泰率全體委員，前往行政院大門前表達「紓困普發現金」記者會，要求拜會行政院長蘇貞昌直接表達民眾心聲，現場撒道具新台幣，表達普發現金的立場。（趙雙傑攝）

江啟臣怒吼，現在正在密室協商，蘇院長只願意跟執政黨的委員對話，不知道是派系在對話，還是真的聽見人民聲音，但顯然看不起在野黨、看不起民意，去年8千多人放無薪假，現在是5、6萬人，失業率更高達5%，將近60萬人失業，三級警戒讓多少人三餐出問題、讓多少攤商無法做生意，且五倍券讓攤商不能找零，還要喬面額，乾脆直接發現金就好了啊！反正蘇貞昌也被打臉，不斷轉彎，不如再轉一個彎，直接發現金。

江啟臣說，今天蘇院長雖不願意見我們，但我們代表人民發出怒吼，給所有人民現金、幫他們度過難關，現在說不用繳1千，等同過去金融海嘯也發過消費券，去年說消費券沒有經濟效益，三倍券才有效益，結果被審計部打臉，現在自己又打臉去年說過的話，現在發的就是消費券啊！為何不比照其他國家都發現金，疫苗比不上人家，好歹紓困振興超過人家好嗎？

國民黨立院團今日一早由總召費鴻泰率全體委員，前往行政院大門前表達「紓困普發現金」記者會，要求拜會行政院長蘇貞昌直接表達民眾心聲，現場撒道具新台幣，表達普發現金的立場，國民黨主席身兼立委的江啟臣（中）過程中也與警方爆發推擠。（趙雙傑攝）

國民黨赴政院抗議「紓困發現金」，遭大批警力、拒馬擋在門外。（中時新聞網直播畫面）

陳玉珍指出，行政院是否就關在冷氣房裡，聽不到90%的民意？院長這麼喜歡的三倍券、五倍券，再次呼籲冷氣房裡的高官先苦民所苦，三個月不要領薪水，再領五倍券當薪水，才能感受百姓沒有收入的痛苦，這麼多民意代表來到這裡，只看到那麼多的警察、拒馬，她質疑，綠委上午怎麼進到行政院的，並意有所指表示就是「走後門」。

蔣萬安則批行政院是現代晉惠帝，不食肉糜的心態，對於行政院說發現金會存起來，若以每天三餐200元來算，一個月就要6千，都吃不飽了要怎麼存？痛批政府，為什麼要跟民意對幹、要站在民眾的對立面。

蔣萬安批行政院是現代版晉惠帝。（中時新聞網直播畫面）

賴士葆也說，蘇貞昌轉彎，現在知道拿1千元出來也是擾民，但還是發現金最實在，不過看到蘇貞昌只願意聽民進黨立委的聲音，我們還被層層拒馬圍在外面，現在這樣做，只是凸顯他想要行政院長這個位置、閣揆保衛戰。