中天《陳諺瑩報新聞》

行政院長蘇貞昌從疫苗政策到紓困振興，每每引發爭議，五倍券原定收取1000元的方案，引發民進黨正國會、英系立委反彈，最後定調為全民免付1000元。英系立委對五倍券議題出招後，此次則針對高鐵梅花座呼籲增班次以因應民眾需求，正國會立委則建議振興券加碼振興。前立委孫大千表示，英系、正國會出手，可說讓蘇貞昌顏面無光；他甚至透露，桃園市基層盛傳，桃園市長鄭文燦已經做好組閣的準備。

除了英系立委出手呼籲指揮中心和高鐵適度調整高鐵賣票數量，以因應民眾需求。正國會立委也針對藝Fun券、動滋券的發放，呼籲以「便利」為原則，加碼振興。

台北市議員李明賢21日在中天《陳諺瑩報新聞》節目中表示，行政院長蘇貞昌感覺有點四面楚歌，通常民進黨派系老大就是黨主席，至於總統蔡英文是放任這一種情況？還是放任各派系去圍剿蘇貞昌？是不是代表蔡英文不滿蘇貞昌，這些派系只是在幫蔡英文出聲音而已？所以這個前提下，蔡總統是否有可能在思考內閣改組、蘇貞昌可能要下台，還是蘇貞昌可能某種程度要杯酒釋兵權，比如把重要的部會、重要的人事權釋放出來。

孫大千表示，不管是正國會或者是英系立委，針對五倍券這個政策，做全面的翻轉，其實都讓蘇貞昌顏面無光。而在桃園市的基層最近也盛傳，鄭文燦已經做好要去組閣的準備了。