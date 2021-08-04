救國團真善美聯誼會送愛，為雲林縣創世斗六院募得萬片尿布。（創世斗六院提供／張朝欣雲林傳真）

救國團彰化縣真善美聯誼會會長鐘瑩清得知創世基金會因疫情影響募款不易，且院內植物人尿布使用量龐大，因此發起募集尿布活動，共募得1萬8000片尿布，4日送給創世基金會斗六院，並邀請社會大眾一起來關心植物人的需求與服務，助植物人家庭回歸正軌。

鐘瑩清表示，她只是將募集尿布訊息分享在親友及幸福學堂群組上，主要是希望鼓勵大家，雖然疫情艱難但彼此有愛，團結才是逆境的解藥，沒想到獲得那麼大迴響，在短短2天內便募集1萬8000片尿布。

此次響應募集尿布活動的各縣市真善美聯誼會，包括新北市會長林麗華、苗栗縣會長黃秋霞、雲林縣會長莊美玲、嘉義會長羅憶珊、屏東縣會長鄭碧玉等，以及彰師大獅子會會長蔡其明、彰化縣八卦山扶輪社。

創世斗六院院長張曉蓉指出，創世斗六清寒植物人安養院目前照護42名植物人，每名植物人1個月需4至6萬元，每月必須支出高達100多萬元，服務的多是清寒家庭，創世只能咬牙苦撐，護理人員也「疫」無反顧，守候植物人到最後。

創世懇請各界展現同島一命的精神，在逆流中合力撐舟，幫助社會底層弱勢，1天只要10元，每月定期定額300元，就能幫助植物人每天1片尿布，詳情請至臉書搜尋「創世斗六院」洽詢。