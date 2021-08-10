中東歐國家立陶宛、斯洛伐克、捷克相繼贈送我國疫苗，我國與立陶宛也將互相設立代表處，立法院「台灣與波羅的海（立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞）三國國會議員友好協會」會長立委邱志偉，今天與立委張廖萬堅、許智傑共同召開「加強我國與中東歐外交關係」記者會，呼籲外交部強化我國對中東歐國家的外交能量，讓歐盟中與台灣理念相近的中小型民主國家，成為台灣外交困境的突破口。

邱志偉表示，從立陶宛、捷克再到斯洛伐克的種種友台行為來看，歐盟的中、東歐國家在台歐關係中將扮演特殊角色，區域裡的中小型國家可以代替強權大國加深與台灣的合作。因此加強與中東歐盟國家的關係應為台灣未來對歐外交的優先重點工作。

邱志偉指出，目前我國在中東歐地區設有代表處的國家有5處(匈牙利、拉脫維亞、波蘭、捷克、斯洛伐克)，一處人員編制大約5-6人，預算部分，中東歐部分占歐洲司年度預算10-15％，一年大約投入5000萬。他認為，斯洛維尼亞、克羅埃西亞以及愛沙尼亞未來都有潛力設立我國的代表處。

許智傑則指出，目前缺乏台灣與中歐、東歐及北歐直航航線，建議政府盡快與相關國家政府商議開闢更多歐洲直航航線，讓未來台灣與歐洲的經貿觀光連結更為緊密。許智傑強調，民主國家需團結一致，並在外交、經貿、文化等領域成為不可或缺的夥伴，才能壯大民主的力量，對抗獨裁霸權。

張廖萬堅說，台灣應當把握難得的歷史時刻，加強對中東歐國家的外交工作，透過體育、文化與科技學術及產業等面向，建立實質的夥伴關係，向全世界展示民主國家之間，真正立基於友好的長遠合作方式。