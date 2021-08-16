雲林縣暌違34年再度舉辦全國中等學校運動會，已於4月22日落幕，縣府舉辦的全中運學生摸彩活動則因疫情而延後，16日由雲林縣長張麗善抽出特獎iPhone 12Pro、頭獎iPhone SE5各5名，得獎名單統一公布於縣府教育處網站及全中運粉絲專頁，並由各校安排中獎學生領獎。

張麗善表示，由於全中運賽事恰逢兒童節，縣府因此舉辦「全中運在雲林，有您精彩，童樂蓋有趣」集點活動，鼓勵學生於賽事期間至各競賽會場為選手們加油，計有近8000名學生參觀了4項以上賽事符合抽獎標準，其中5998人完成8格以上蓋戳章，有機會獲得3獎以上大獎。

摸彩活動1獎到10獎共計270份，普獎3600份，包含iPhone 12Pro、iPhone SE5各5台，以及Sony PS5、Switch遊戲機各10台、華碩筆記型電腦15台、智慧運動手環20只等獎品，16日在縣府親民空間先抽出1獎到10獎，由於普獎數量多達數千份，後續抽獎活動移至重光國小全程錄影辦理。

張麗善說，全中運告一段落，今年雲林代表隊總共拿下22金23銀26銅，突破去年14金13銀28銅的紀錄，社會各界給予雲林高度肯定，縣府團隊也藉由此次賽事結合觀光景點，讓大家看見雲林之美。