「我變、我變、我變變變！」台中市政府交通局於台中轉運中心2樓大平台推出「百變公車展覽」，擁有獨特造型、融入台中在地特色的8種角色「百變公車」，均有不同的名稱、個性及愛吃的食物代表，吸引路過的旅客、大人與小孩們駐足拍照，成為新打卡亮點。

交通局長葉昭甫說，台中交通近年有相當大的進步，交通局持續進行相關宣導，先前設計「中家人」系列向大家介紹台中的交通建設，現在再推出分別由8種不同造型和角色組成的「百變公車」，不論是外型或內在都別具巧思，更融入台中在地特色及人文風情，運用不同形式的公車，讓民眾感受到溫馨、有愛的城市交通。

「讓交通更貼近我們的生活！」葉昭甫指出，百變公車由石虎造型的斑斑車車、吃著太陽餅的琪琪車車，以及富有三鐵共站意象的鐵哥車車帶領飛飛、球球、史伯、阿海、小燕等5部車車，深受大小朋友們的歡迎，未來也將結合相關文宣，在台中各處帶領大家體驗交通建設的成長。

交通局表示，為讓大家更認識百變公車，「台中市政府交通局」臉書粉絲專頁( https：／／www.facebook.com／taichungtraffic )舉辦各式抽獎活動，民眾可至現場拍照打卡，掃描展櫃上的QR Code參加抽獎，限量精美禮品包括台中限定交通大百科、限量版捷運口罩，歡迎大家收藏與使用。

交通局強調，在拍攝展覽品時，務必遵守各項防疫措施，搭乘大眾運輸工具時，也務必配合戴口罩、少交談、禁飲食等防疫措施。針對場站及運具，交通局將持續要求各大眾運輸業者加強消毒，並落實實聯制等各項防疫作為。