台三線的特產是「重機（童乩）」！在峨眉鄉段的89到90k，常傳出重機騎士超速摔倒、自撞電桿或護欄，甚至直撞對向來車等意外傷亡事故，公路總局第一區養護工程處8月中旬將北上車道改為1快1慢車道，路中畫槽化線和設防撞桿，迫使重機減速，應能減少車禍的效果。

台三線89到90k這短短1公里路段因有5個彎道，限速60公里，但彎道吸引不少重機騎士以上百車速，以身體傾斜的「壓車」方式過彎，極速過彎很有快感，但也造成不少悲劇，新竹縣警局統計從2018到2021年6月，共發生37起重大車禍事故。

新竹縣警局分析台三線「死亡路段」肇事原因，發現最容易出事路段在北上89.5K轉彎處，重機在入彎時速度過快，剎車不及失控，造成翻車、摔倒、衝撞護欄該處電桿，甚至開到對向車道，如6月間1名重機失控打滑，撞到對向的獅山線公車，騎士當場遭公車輾斃。

此案發生後，縣府交旅處、警察局及公路總局第一區養護工程處新竹工務段派員到現場會勘後，結論建議該路段設置中央分向島及設置測速照相等方式，預防重機飆速車禍。

新竹工務段副段長范淑娟表示，為減少重機車禍，該段台三移除路側消防栓，由原本的雙線混合車道改為1快1慢車道，分向限制線（雙黃線）改為槽化線加防撞軟桿，8月中旬以40萬元完成改善。

竹東分局峨眉分駐所所長黃志銘說，縣警局年底前會在89.5K附近設置測速照相，該所每天也不定時在86到90k編排測速勤務，因不能隱藏拍照告發，每個月取締超速的重機有50多件，在新竹工務段改善該路段後，重機都要被迫減速，應能達到減少重機車禍的效果。