今年中秋節4天連假，高公局考量疫情趨緩，預期將有大量車流於尖峰時段行駛國道，規劃於國1、國3及國5高乘載管制，並封閉部分交流道入口，請民眾務必遵守現場相關標誌規定行駛。

一、高乘載管制，入口前將可看到紅底白字圖案圖形化告示牌，並於管制入口處設置紅底白字文字型禁制性告示牌，路段及時段如下：

(一)9月18日（周六），6至12時，國1 內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）、國3 木柵至香山等路段各交流道南向入口。

(二)9月18、19日（周六、日），每日6至12時，國5南港系統交流道南向入口。

(三)9月20、21日（週一、二），每日14至21時，國5蘇澳至頭城各交流道北向入口(結束時間視交通狀況機動調整)。

二、入口匝道封閉，入口前將可看到白底黑字文字型告示牌，並於管制入口處設置紅底白字之文字型禁制性告示牌，路段及時段包括：

(一)9月18、19日（周六、日），每日0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；每日0至24時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

(二)9月20、21日（周一、二），每日7至19時，封閉國1虎尾北向入口；每日0至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高公局提醒，因國5石碇服務區位於平面道路，故於國5石碇、坪林南向入口封閉時段期間，車輛駛入石碇服務區後，欲前往宜蘭方向者，需改道行駛106乙線及台9線。

另連假期間單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折，及夜間暫停收費等。