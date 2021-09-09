衛生局長曾梓展表示，市府雖未禁止舉辦相關聯歡活動，但嚴禁脫口罩及飲食，人與人也應保持社交距離。（陳世宗攝）

台中市政府公告中秋節期間禁止烤肉、集會活動禁止飲食等措施，降低變異病毒株傳播入侵風險，9日引起市議員江肇國等人關心中秋聯歡活動防疫措施；衛生局長曾梓展表示，市府雖未禁止舉辦相關聯歡活動，但嚴禁脫口罩及飲食，人與人也應保持社交距離。

台中市議會9日進行市政總質詢，市議員林汝洲、李天生、曾朝榮、江肇國、賴佳微、周永鴻、蔡耀頡、張家銨、蔡成圭等人關心中秋聯歡活動防疫措施。

衛生局指出，國內處於二級疫情警戒期間，加上北部發生Delta變異病毒株群聚感染，社區感染風險仍有疑慮。

民政局長吳世瑋表示，針對禁止烤肉、集會活動禁止飲食等措施，會請公所設置巡邏隊，公所將與警察、道路主管機關等合作巡邏，如有違規行為進行勸阻，勸阻不聽就開罰。

衛生局表示，9月7日起至9月21日止，所有戶外公共場域包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等會與不特定人士接觸的場域，皆禁止烤肉；若家裡烤肉則以同住家人為限，民眾若經勸導不聽者，將依《傳染病防治法》處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

另自9月9日起至9月21日止，民眾於台中參加集會活動時應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，如違規可依《傳染病防治法》第70條第1項規定，處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，必要時得限期改善，屆期未改善者，按次處罰。

市府強調，防疫寧嚴勿鬆，為維護市民健康，市府將視疫情發展滾動調整防疫措施，呼籲所有市民共體時艱，攜手度過疫情考驗。