大坑溪環境營造計畫範圍。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市水利局持續推動大坑地區觀光發展，爭取並獲得交通部觀光局補助辦理大坑溪兩岸遊憩設施及環境營造，總經費7000萬元，市府配合款為3080萬元，將近一半的經費，顯示市府對大坑溪環境營造及地區觀光發展的重視。

水利局表示，大坑溪沿線部分水利設施已老舊損壞，除上述觀光局環境營造經費外，並爭取農委會水土保持局補助大坑溪逢甲橋上游固床工修復補強工程，總經費1250萬，已於今年7月16日開工，預計於明年3月底前完工。

固床工修復補強工程主要針對大坑溪逢甲橋上游至民興橋間12處既有橋梁下固床工進行修復及功能性提升，除達到加強上方橋墩之保護之外亦增加蓄水之功能提供沿岸農民灌溉之需求。

水利局進一步說明，大坑溪環境營造沿北屯大坑溪流域，自逢甲橋為起點之上游河段，以水環境營造為目標，運用環境友善工法結合景觀資源，營造舒適、友善的水岸空間及維持水源穩定，提供民眾深入了解大坑風景區的生態及文化體驗。