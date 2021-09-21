恒大危機鬧得金融市場相當緊繃，主要是擔憂若恒大集團整體高達3050億美元的債務若無法及時償還，恐導致大批債權人甚至是銀行爆發系統性危機，進而發生類似於2008年雷曼兄弟倒閉所引發的金融危機。花旗集團分析師認為，北京當局應該不會放任這樣的狀況發生，最後仍會出手挽救劣勢。

台灣央行曾在上周四(16日)於臉書粉專以「金融史上的今天：2008年9月15日雷曼兄弟宣布倒閉，並擴大成舉世震驚的全球金融危機」為題發文，針對恒大集團債務危機，市場擔憂醞釀大陸房地開發商的破產潮，被外界視為大陸版的「雷曼時刻」。

花旗分析師Judy Zhang最新研究報告指出，政策制定者可能會堅守預防系統性風險爆發為底限，化解債務危機爭取時間，並推動大陸信貸環境朝著邊際寬鬆。

研究報告提及，花旗對於各家銀行對高風險開發商的曝險程度，包括中國民生銀行、中國平安銀行、中國光大銀行的信用風險最高，南京銀行、重慶農村商業銀行、中國郵政儲蓄銀行偏低。巴克萊宏觀策略師Ajay Rajadhyaksha等分析師團隊也認為，就算恒大爆發債務違約，也不足以構成大陸金融市場直接掉進雷曼時刻的條件。

標普全球評級（S&P Global Ratings）周一表示，恒大集團不太可能獲得北京當局直接支持，就算即將到期的債券瀕臨違約風險。據外國財經媒體報導，標普認為，只有在多個主要開發商倒閉，且對金融市場造成系統性風險的狀況下，北京當局才會被迫出手，單靠恒大的失敗，不太可能造成如同當年的金融危機。

恒大周四需為為一支票面利息8.25%的5年期美元債支付8350萬美元利息，根據債券契約，超過30天未償息將視為違約；當天恒大還得為境內一支境內債券支付2.32億元人民幣（約3600萬美元）利息。報導指出，Addleshaw Goddard已與部分恒大債權人進行接觸，並準備成立債權人委員會恒大談判。

中國民生銀行、中國農業銀行和中國工商銀行為恒大集團主要貸款方。

至於北京當局會如何處理這場危機，甚至是更多的房地產開發商債務違約，北京當局已經發出指示，要主要銀行不要指望可以收到貸款利息，等於是希望這場風暴可以以軟著陸的方式，並一步步拆彈解決大陸金融市場問題。