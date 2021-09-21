基隆市政府計畫在愛一路中正高架橋下設置二層樓鋼構機車停車場，但無廠商投標。（基隆市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆山多平地少，加上早期都市計畫不完善，長年有停車空間不足問題，市府為改善廟口夜市停車需求，曾規畫在愛一路中正高架橋下設置二層樓鋼構機車停車場，卻受疫情影響缺料、缺工，無人投標，導致三度流標，讓地方相當失望，盼能早日發包動工。

基隆市中心活動人口多，但路幅狹小，停車空間不足，許多汽機車時常違規臨停路邊，造成交通混亂，市府為改善問題，向中央爭取前瞻建設補助，約5700萬元，計畫在愛一路中正高架橋下，建置二層鋼構機車停車場，預計可增設418個機車停車位，有效解決停車位不足困境。

不過，工程招標並不順利，迄今已三度流標，對此，基隆市政府交通處停車管理科長張以正表示，主要原因是受疫情影響，以及鋼料價格上漲，由於計畫新建的機車停車場有90％材料是鋼構，現在不僅嚴重缺料又缺工，導致不斷流標，他說，將會持續檢討，研究減少工項或增加經費，提升廠商投標意願，希望能順利趕在年底前發包動工。

市議員童子瑋指出，停車場流標三次讓地方非常失望，希望市府能在短時間內迅速改善問題，雖然受到大環境因素影響不一定能順利進行，但希望趕快調整相關規範，吸引廠商投標，他說，現在市中心周邊有很多工程施作，停車場也是指標性工程之一，希望能有廠商關注。

童子瑋進一步提及，如果最終還是沒有辦法完成招標程序，至少將現有的停車空間列為市府納管，他認為，橋下停車環境因欠缺管理，衍伸出髒、亂、臭問題，造成市容及觀感不佳，盼市府管理後，能把周邊環境整理乾淨，讓民眾有更好的使用經驗。