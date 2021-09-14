在嘉義市議員戴寧牽線下，茂生農經股分有限公司看到嘉義市的防疫表現，捐贈自家研發生產的中秋月餅禮盒150盒給第一線防疫人員。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在嘉義市議員戴寧牽線下，茂生農經董事長吳清德親自送來月餅，由市長黃敏惠代表受贈。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在嘉義市議員戴寧牽線下，茂生農經董事長吳清德親自送來月餅，由市長黃敏惠代表受贈。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在嘉義市議員戴寧牽線下，茂生農經股分有限公司看到嘉義市的防疫表現，今與戴寧一同捐贈自家研發生產的中秋月餅禮盒150盒，要分享給第一線辛苦的警察、消防等防疫人員，嘉義市長黃敏惠代表受贈之餘，更肯定茂生農經是善盡社會責任的好企業，讓第一線防疫人員今年中秋過得特別溫暖。

今14日下午在市府舉辦的捐贈儀式，包括警察局長黃建榮、消防局長蘇耀星和社會處長林家緯皆出席，黃敏惠說，茂生農經是一家成立超過60年，100％本土企業，特別感謝戴寧議員的牽線，讓我們有機會認識茂生農經這樣的好企業，尤其此次茂生農經藉由中秋佳節，贈送月餅禮盒替市府團隊防疫人員補充能量，讓同仁們都得到很大的溫暖和鼓勵，「我們非常感謝」。

茂生農經董事長吳清德表示，防疫期間，黃敏惠市長與市府防疫團隊都非常辛苦，送中秋月餅禮盒來是想為防疫工作盡一分心力，並自豪介紹，贈送的月餅是自家製作，強調茂生農經目前為蛋、禽、畜產品供應鏈上游業者，不但引進先進洗蛋機，從飼料到雞蛋洗選者都是一條龍生產模式，讓大家吃的安心。

戴寧透露，茂生農經與嘉義市並無淵源，但嘉市防疫成果全台數一數二，各界有目共睹，除醫療人員的努力，市府團隊的努力也是功不可沒，尤其社會正需要正派善良的力量，因為良善的企業、正向的政府，都可以帶給這個社會正向的循環，感謝茂生農經體恤第一線防疫人員，讓他們有美味月餅可以吃，未來也期盼茂生農經有機會能投資嘉義市。