台南市警方在永康區一處民宅破獲天九牌職業賭場，查扣的賭資、賭具。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

中秋連假啟動，台南市永康區一處民宅17日深夜燈火通明，還陸續有人進入，街坊鄰居原以為是中秋聚會，但卻是天九牌職業賭場開張，生意興隆。管轄的永康警分局員警假扮情侶，引開把風人員的視線，再配合埋伏警方攻堅，一舉逮獲23人，並查扣賭資2萬3800元。

警方指出，這處天九牌職業賭場藏身於永康區永二街巷弄內的民宅，已經營運多日，昨天利用中秋節連假前的深夜再度開張，警方為騙過賭場把風人員，在賭場開張前數小時即提前埋伏在附近公寓頂樓監視，還派出女警與男警假扮情侶，引開把風人員的視線。

凌晨3時許，員警見時機成熟，先由女警攻堅喝令把風人員不准動，隨後大批埋伏警力進入屋內，將賭場內所有人員一舉成擒，當場逮捕蔡姓負責人兼莊家、謝姓屋主、把風的黃姓男子及賭客共23人，現場還查扣抽頭金5000元、賭資2萬3800元及天九牌等證物。

全案偵訊後，將蔡姓負責人、謝姓屋主及黃男依賭博罪嫌送辦，其他20名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

由於賭場室內空間狹小，賭客們無視防疫規定群聚其中，彼此比鄰而坐，雖都有戴口罩，但因未能保持1.5公尺的社交距離，警方查緝時不敢大意，還逐一對在場人士手部酒精消毒、量測體溫並發放口罩，不讓賭場成為疫情傳播處所。