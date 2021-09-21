警方查扣觀夕平台鬥毆做案用棍棒。（讀者提供∕程炳璋台南傳真）

台南市安平區觀夕平台近日入夜複雜分子聚集，今年中秋節嚴格取締放煙火，噪音違規事件大幅降低，20日凌晨2時許卻有年輕人相約鬥毆，楊姓男子遭10多人圍毆砍傷送醫，警方依照傷害與妨害秩序罪嫌，通知王姓嫌犯等人陸續到案調查。

21歲楊男原本在安南區與女友烤肉，女友卻與另在永康區烤肉的閨蜜打電話聊天整整1小時，楊男不滿約會時間遭對方霸占，搶過電話嗆聲，不料對方的22歲男友王姓男子也搶過女友電話反嗆，兩派人相約到觀夕平台輸贏。

楊男找來5輛車數位朋友到現場，卻只有他1人下車，王男則找來5輛車共20人到場助陣，有10人下車持刀、棍圍毆楊男，楊男右手臂遭砍傷兩刀，全身多處瘀青撕裂傷，事後自行就醫，友人見狀報警。

警方到現場時，雙方已散去無蹤，調閱監視器畫面，發現雙方皆有多人到場參與鬥毆事件，打人的王嫌一方因陣仗較大，楊男一方只有他自己1人上前應付，狼狽收場。

在調查醫院傳出有民眾疑似因鬥毆中刀傷，隨即前往將人帶回調查，王嫌一方動手共10人陸續到案。

警方發現，參與打架的民眾多數為20出頭的年輕人，包括大學夜間部學生，全因彼此女友聊天，占用約會時間的小問題引發口角，爆發深夜群毆，找來助拳的朋友很多為道義相挺，連事件緣由都不知就前往參加，最後都回到警局團圓。