台中市大甲區25日發生一起離奇死亡事件，1名社福長照員前往中山路居家訪視時，在案主隔壁家門口，發現60歲邱姓男子陳屍在三合院民宅前，臉部朝下，地上血跡斑斑。原本依現場無打鬥痕跡，警方初步調查排除他殺，但深入調查後，掌握相關事證，發現李姓屋主涉嫌重大，昨(26日)將其逮捕捕偵訊後移送檢方，目前已向法院聲請羈押。

發現這次事件的長照員表示，25日早上9時20分許，他到大甲區中山路做居家輔訪時，發現案主隔壁家門口躺著一個男子，緊急報警處理。

調查指出，死者為60歲邱姓男子，陳屍在他人家門口，臉部朝下，當時屋主不在家，被發現時已明顯死亡，現場無打鬥痕跡，附近居民沒人認識他，初步排除他殺，鑑識人員也進行現場採跡證。

但經過深入訪查，發現邱難陳屍的三合院李姓屋主，和鄭男熟識，且兩人為酒友，但案發時，李姓屋主卻宣稱不認識邱男，說詞引起警方懷疑，於是暗中抽絲剝繭，終於掌握關鍵證據，並逮捕李男。

不過邱男被發現時陳屍已久，屍體出現腐爛現象，雖然現場無打鬥痕跡，且身上也無明顯外傷，但檢方與法醫將進行解剖，釐清死因。李男則在檢方複訊後，向法院聲請羈押。