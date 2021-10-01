台中市上月27日一名葉姓男子攜子輕生，結果兒不治父命危。檢方相驗後發現男子於24日燒炭輕生，隔日醒來發現兒子不治，他伴屍多日後，於27日上午喝下毒藥再度輕生。據了解，警方已將全案移送地檢署，檢方依殺人罪嫌法院聲押葉男。

回顧此案，台中市消防局27日晚間6時許獲報，文心路近崇德路一處集合式住宅救護事件，救護人員到場，男子自稱喝下除草劑，4歲兒子陳屍屋內床上，已明顯死亡，警消人員並在浴室發現燒炭容器發、客廳有1瓶除草劑容量少了50毫升。

據了解，40歲葉男與妻子分居，獨自帶4歲兒子同住，葉男疑在24日買木炭回家，在屋內燒炭；他在25日一覺醒來，發現兒子竟已氣絕，他27日早上又出門買除草劑，回家飲用後，疑因痛苦難忍而撥打電話119求救，葉男被送往醫院急救，經診斷食道輕微灼，仍在醫院治療。

台中地檢署指出，經檢察官向葉男偵訊後，認為其已涉犯殺人罪嫌，以重罪、恐有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

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