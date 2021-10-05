筆名「條子鴿」的退休警員酈俊睿，去年出版「你所說的都將成為呈堂證供」一書，內容提到警察集體喝花酒、收賄的情節，北市警局5日表示，酈的內容涉及警察風紀不實指述，嚴重污衊警察形象，北市警局表達譴責並嚴正駁斥，針對該書「侮辱公署罪」部分，已依法蒐證，並報請台北地署指揮，另通知他6日前往北市刑大應訊。

條子鴿著作中有「油水」一節，內容提到他在國道當警察時，某國道沿路電線桿下都有奶粉罐，裡面裝的都是砂石業者的賄款，第二部分說跟同事去臨檢酒店，結果大家當場叫小姐喝了起來，第三部分則是派出所所長塞了1萬元到他抽屜，還恐嚇他不收就要調走。

北市警局強調，對於任何惡意污衊警察或不實指控之行為，一定嚴辦並追究到底，絕對不會姑息與縱容，以維護警察尊嚴與形象，北市刑大將在6日約談條子鴿，全案朝「侮辱公署罪」偵辦。

「條子鴿」因在臉書發文，影射因為開謝維洲紅單，事後被記申誡，引發軒然大波，但後來陸續被拆穿造假，包括他曾說當過飛行員、國道警察、北市刑警和霹靂小組等等履歷，後來都被官方打臉根本沒待過，出版社也為此道歉，並讓不滿的消費者全額退書。