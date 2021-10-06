筆名「條子鴿」的退休警員酈俊睿，去年出版「你所說的都將成為呈堂證供」一書，內容提到警察集體喝花酒、收賄和吸毒的情節，北市刑大6日依「侮辱公署罪」傳辦酈，但他今早仍未現身，只是委請律師代表應訊，該名律師含糊表示，這本書講到「具體指責的事項，並非抽象的謾罵」認為是否構成仍待商榷。

條子鴿著作中有「油水」一節，內容提到他在國道當警察時，某國道沿路電線桿下都有奶粉罐，裡面裝的都是砂石業者的賄款，第二部分說跟同事去臨檢酒店，結果大家當場叫小姐喝了起來，第三部分則是派出所所長塞了1萬元到他抽屜，還恐嚇他不收就要調走，另外還提到目睹同事吸毒。

北市警局認為他這些內容，嚴重污衊警察形象以及誹謗公署，由市刑大負責調查偵辦，通知酈6日上午10時許說明，但酈卻未現身，由姜姓律師代表出席。

姜約30分鐘後結束偵訊，離開時面對媒體詢問，他先表示當事人未授權，所以不便回答，另表示，該書講到具體指責的事項，並非「抽象的謾罵」，所以是否構成侮辱公署罪，有討論的空間。

對此北市警方認為，條子鴿以「真人真事」之筆法，煞有介事描繪各種警界喝花酒、收賄的場面，已讓許多讀者、民眾，認為警察就是這樣，如果不能說出這些場景的確切「人、事、時、地、物」，即已構成妨害公署，近日便會將他函送法辦。

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