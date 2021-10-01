台中市葉姓男子疑因憂鬱症、經濟問題，上月24日晚間與年僅4歲的兒子在住處輕生，結果葉男隔天獨活，4歲小孩已失去生命跡象，但葉男未報警，伴屍多日後又去買農藥，之後自己打電話向119求救，台中地檢署檢察官認為葉男兒子應無決定能力，依殺人罪聲押葉男。

本月27日傍晚6時許，台中市消防局接獲報案，指文心路近崇德路的集合住宅有救護案件，但救護員到場，只見4歲小孩陳屍在屋內的床上，已經死亡，而葉男則自稱喝下除草劑，被送醫救治，現場房間內則有炭盆等容器。

據了解，葉男是9月24日晚間在屋內輕生，隔天早上他醒來，發現兒子已經沒有生命跡象，葉男不但未報案，還在屋內伴屍2天，直到27日又出門買除草劑回家喝，並打電話給已分居的妻子，之後葉男因喝了除草藥很不舒服，自己打電話求救。

從事板模工作的葉男患有憂鬱症，長期服藥，近幾個月因沒工作做，經濟陷入困境，已經積欠房東數月租金未繳。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢察官認為葉男4歲的兒子應無選擇權，認定小孩是在無意識即決定能力下被害死，依殺人罪聲押葉男。

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