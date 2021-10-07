一名網路嫩模因缺錢花用，日前在網路「甜心包養網」認識一名陳姓男子，對方以一次1萬5千元代價約他前往摩鐵喝酒談心，未料陳男趁隙在紅酒中加入FM2搖頭丸，嫩模喝下後不省人事慘遭性侵，還被拍下性愛片及裸照，嫩模友人打電話找不到人，靠手機定位前往營救，破門而入時嫩模只會傻笑意識不清，經友人報警，在陳男身上搜出搖頭丸及不明藥品，陳男訊後僅以8萬元交保。

警方調查，陳姓男子在上月11日於「甜心包養網」認識一名嫩模，雙方討論包養一次一萬5千元，事後嫩模還新份的對女性友人表示在網路上認了一位乾爹，對方答應碰面並包養她。但女友人擔心嫩模受害，苦勸她不要前往，但嫩模堅持要去，因此為求安全，先開啟手機定位。

陳男早有預謀，先在紅酒內加入搖頭丸，嫩模抵達汽車旅館後，兩人便開始喝酒聊天，隨後藥性發作後便陷入意識不清狀態，陳男隨後進行性侵，並拍攝兩人性愛影片及裸照。

女友人為了掌握嫩模行蹤，期間不段打電話給她，未料都無人接聽，只好找來男友，根據手機定位前往該加摩鐵尋人，但抵達已經為時已晚，剛好見到陳男攙扶著意識不清，不斷傻笑的嫩模進入車庫。

女友人和男友立刻攔下陳男，要求檢查陳男手機，果然看到陳男手機內有嫩模的性愛片以及私密照，陳男見東窗事發，當場把影片刪除，還掏4千元要和解，但遭到兩人拒絕，立刻報警提告。

警方事後前往陳男住處搜索，扣得22顆FM2及不明藥物，陳男坦承下藥性侵並拍攝性愛片，檢方依性侵、毒品等罪聲押，但高雄地院裁定陳男8萬元交保。