台日混血前AV女優觀月雛乃，昔日成進軍日本拍成人片以「激戰400人」走紅，不過回台演藝事業不如預期，已經淡出演藝圈長達7年，近來和友人投資餐酒館，無奈碰到疫情面臨倒閉危機，只好轉戰網路賣起二手名牌維生。

根據《三立新聞網》報導，觀月雛乃淡出演藝圈之後，便轉戰經營餐廳，去年和友人投資在桃園開設韓式特色餐酒館，今年4月更在台北開第2家分店，無奈碰到疫情生意大受影響，在虧損太多的情況下，跟股東討論後決定將台北店收掉，她表示雖然很捨不得，但既然遇到了也只能面對，至於賠了多少錢就不方便透露。

觀月雛乃為了彌補餐廳的損失，如今在蝦皮網站賣起二手名牌包、手錶跟鑽戒等，她表示畢生積蓄都砸在店上面，為了補貼日常的生活費，即便會賠錢也全都拿出來賣，強調賣的價格都很便宜，像是有顆鑽戒市值超過18萬以上，但網路上下殺到只賣7萬，主要是希望有賺到錢，讓自己不會餓死就好了。

觀月雛乃曾改行當起白領OL，靠著當日文翻譯和導遊維生，至於會淡出演藝圈，主要是外公希望她別再當藝人，加上外公健康狀況亮起紅燈，才讓她下定決心離開演藝圈與AV產業，更投資百萬元自創保養品品牌，月收入大約只有過去的1/5，雖然和當藝人時相差甚遠，但她表示很滿意現在的生活。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。