新北市鶯歌陶博館近期推出年度特展「偶然人間」，除了傳統實體觀展外，院方近期推出線上環景展場，360度拍攝展館現場，設置虛擬實境場景。（陶博館提供）

新北市鶯歌陶博館近期推出年度特展「偶然人間」，除了傳統實體觀展外，院方近期推出線上環景展場，360度拍攝展館現場，設置虛擬實境場景，即日起民眾只要共同挑戰線上學習單，到暗藏謎題的環景展場尋找解謎線索、闖關成功，就可獲得限時抽獎品。

陶博館表示，以陶偶做為展覽主題的「偶然人間」特展，有22位跨世代陶藝大師創作，展內有4個子題討論人與環境的互動、遭遇突發事變的情緒轉換、疫情下的人性掙扎、對生活模式改變的回應與心情，盼藉由展覽與觀眾共同期待重返日常的那一天。

為了帶給觀眾全新的觀展體驗，館方運用高密度室內360度環景拍攝技術，在線上平台（https：／／mpembed.com／show／？m=5hSNAEJgtMy＆mpu=718）打造出3D虛擬實境，呈現具有空間臨場感的展場細節，民眾只要登入平台就能環景步行展區任何一個位置，還可以選取瀏覽角度、身歷其境。

陶博館指出，這次活動採用Google表單模式製作線上創意學習單（https：／／reurl.cc／KrpkO9），館方人員設計出趣味的探索闖關遊戲，打破空間和時間限制，希望親子能共同闖關，一起當偵探，各展覽子題都隱藏2個關卡，只要解出謎題，並在最後寫下一件喜歡的作品、分享原因，就可以參加陶博館粉絲專頁的抽獎活動，有機會獲得金鼠手機架。

陶博館館長吳秀慈表示， 本月1日至10月29日是本館主館館舍辦理修繕工程，為維護觀眾安全，暫停開放參觀環境，但陶瓷藝術園區仍維持開放，並持續提供展覽、課程及活動。民眾也可以透過數位科技優化博物館展示服務，使用館內線上資源，更多活動資訊可上陶博館官方網站http：／／www.ceramics.ntpc.gov.tw 或粉絲專頁https：／／www.facebook.com／YCMuseum 查詢。