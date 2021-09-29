高雄17年老字號海寶國際大飯店，當年斥資逾2.5億元，打造南台灣經濟規模最大的宴會餐廳，因占地3000多坪，可擺300桌，容納3000人，是不少大型宴會熱門首選。不料，近日傳出不敵疫情衝擊，加上房東不降租，業者只好忍痛歇業。

疫情重創餐飲業者，尤其是大型宴會、喜宴會館，在疫情降級前，幾乎毫無生意可言，又得面臨龐大人事、租金開銷壓力。其中，座落在高雄市區自強二路的海寶國際大飯店等不到疫情趨緩後的振興商機，已黯然吹熄燈號，但官網及臉書都未公告歇業消息，總機也無人接聽。

據轉述，從事鋼鐵事業的海寶老闆翁姓業者坦言，海寶主要是做婚宴會館，無奈疫情期間根本無法做生意，經多次與房東協商調降租金也無法如願，只好在上周忍痛歇業。

高雄市勞工局則指出，海寶有30多名員工，但近日尚未收員工申訴陳情，或提出爭議調解，另業者也無通報將資遣員工，若業者違反大量解僱勞工保護法，經查屬實最高可罰50萬元。