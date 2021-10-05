疫情趨緩、防疫逐步鬆綁，睽違20年的國慶煙火重返高雄港灣、振興五倍券加碼高雄券等系列活動，全台觀光熱點聚焦高雄，在地旅遊氣氛活絡，高雄晶英國際行館結合海陸遊憩多元設施，限時限量推出「房客專屬加購」登船遊港賞雙十國慶煙火、及愛河河畔熱氣球繫留飛行體驗活動，同時另推出「振興回饋 五倍成雙」加碼活動，入住除獲客房升等券、會員晶賞計畫加倍累積外，還可參加共36張晶華國際酒店集團住宿招待券之加碼抽獎。此外，攜手高鐵推出全台最優惠六折的乘車禮遇。

高雄國際觀光實力與魅力已躋身世界舞台，晶英國際行館亦連續四年獲全球最大訂房平台Agoda肯定為台灣五星級飯店最高評價。為搶國慶焰火商機，晶英國際行館包下70呎遊艇全席次，邀請入住貴賓登船遨遊最時尚的亞洲新灣，近身感受煙火綻放的震撼，同時，行館亦加碼回饋當日入住貴賓於19:00～20:00至海立樓無邊際池畔同步觀賞，在港灣點點星光、煙火絢爛四射映照下，暢飲各式精選酒品盡享絕美港灣夜色。而高雄歡慶雙十另一亮點則是延伸亞洲新灣區至愛河畔的熱氣球繫留飛行體驗，凡入住行館《御質行驛港景套房》以上房型，即可獨家享有加購禮遇，帶您浪漫升空、遨遊市區無價美景。

晶英國際行館並釋出高樓層全層6間客房、超過200坪以上的完整空間，於38坪總裁行館超廣角落地窗飽覽絢麗的港灣美景，感受身處繁華、心入山林的舒適與靜逸。10/8日至10/10日期間限定享包層專案優惠129999元，由國際精品活動指定合作之廚藝團隊，為旅人獻上12人份養生晨食、雅緻食刻下午茶及宵夜熱食，每房享2021高雄雙十煙火現場觀賞座席貴賓入場通行禮遇，更加贈有日本夢幻名酒美譽、屢獲國際殊榮的獺祭二割三分酒款乙瓶。為迎接防疫規範持續放寬、與全國人民同享喜悅，即日起至10/31止，每日下午17:00～19:00邀請入住房客於高雄唯一面港池畔派對，坐擁高空無邊際泳池、啜飲調酒飲品及佐酒小食，暢饗微醺愜意時光，12/29前入住更可以全台最優惠六折價格加購高鐵票。