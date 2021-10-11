高雄女孩李雅璇分享自己曾經遭遇言語性騷擾的經驗。（高雄市社會局提供／林瑞益高雄傳真）

10月11日是聯合國訂定的「國際女孩日」，高雄市政府局處首長在IG、臉書貼文，市府兒少代表、婦權委員會委員也紛紛表達支持女孩發起的網路串連行動。此網路行動由23名16歲至22歲的高雄女孩共同推動，拒絕性騷擾。

「2021國際女孩日在高雄」由高雄市政府社會局陪伴女孩一起發想、規畫，以及執行「女『聲』挺女生」的網路串連行動，目的在協助性騷擾被害人去汙名化，一起發聲向社會及網路上對女孩遭遇性騷擾或者性侵害時，反被汙名化為的不公平現象說不。

女孩們針對網路性騷擾事件留言分析，發現像是「如果是我，我當下就大聲叫、就報警」的指導性留言、「誰叫你穿這樣」、「誰叫你這麼晚還出門」、「就一副騷樣，還怕人騷」的指責性留言、「不就女權自助餐」的偏差歧視性留言，合計類似的酸民留言超過5成，至於具有同理性、專業性的留言則不到1成。

高雄女孩李雅璇分享自己曾經遭遇言語性騷擾，竟然被檢討「誰叫妳穿這樣」。但在上網搜尋性騷擾相關資料時，發現性騷擾、性侵害受害者遭受侵犯當時的穿著，從保守的阿嬤款T恤寬褲，到年輕女孩的露肚臍短衣牛仔褲，通通都有。另一個女孩蘇芷璉也有感而發說：穿什麼衣服都不是被檢討的理由！

高雄市有全國首創的性騷擾服務方案，提供性騷擾被害人法律諮詢、心理輔導、陪同出庭等服務，目前是委託樹德科技大學辦理；這次的女孩日活動則結合了福氣教會共同合作辦理。透過共同協力，一起捍衛女孩的人身安全及身體自主權。