虎豹潭落水鐘男的家屬，在夜色中來到遺體尋獲地點六合橋招魂。（戴志揚翻攝）

虎豹潭落水45歲鐘姓男子，今（17日）清晨尋獲後送醫宣告不治。家屬晚間抵達尋獲地點六和橋招魂，鐘男女兒捧著父親靈位哭喊：「爸爸回家了」，場面相當哀戚。

雙北市31名學生、家長16日前往新北市雙溪區虎豹潭參加自然體驗營，2名大人4名學童落水失蹤，新北市消防局上午6點多於六和橋下尋獲鐘姓男子，立即送往八堵礦工醫院，急救後宣告不治，鐘男家屬到醫院指認時，情緒崩潰，抱在一起痛哭失聲。

鐘男母親、妻子與2名女兒上午接到通知，立即趕往八堵礦工醫院，鐘男母親進入後，不斷撫摸著兒子的臉龐，鐘男妻子也在旁不發一語靜靜的看著丈夫，最後情緒潰堤與女兒抱在一起痛哭。鐘男妻子離開時僅表示，他們也是參加活動的成員，女兒沒事。

新北市消防局17日出動警消102名、義消154名共256人，持續搜救中，上午9點、11點陸續尋獲9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童，發現時皆已失去生命跡象，上午11時30分又尋獲一名成年男子。目前已尋獲4人，仍有2名小孩失蹤，包括8歲劉姓女童、15歲陳姓女孩。