工研院與民間研發自駕車亮相 海科館合作提供試乘

自駕車與電動車逐步成為智慧交通趨勢，工研院與民間合作，花費近4年時間，開發生產自駕車，軟、硬體皆是國產，今天首度在基隆亮相，為讓民眾也能體驗，10月8日至11日國慶期間，在國立海洋科技博物館潮境公園提供免費試乘機會。

工研院與鴻華先進在經濟部技術處「自動駕駛感知次系統攻堅計畫」、工業局「物聯網次系統發展推動計畫」支持下，共同研發自駕開放共通平台EV Kit，其中自駕感知系統軟體由工研院資通所協助開發。今天下午海科館長陳素芬與工研院資通所總監鄭聖慶一同在潮境率先搭乘體驗。

陳素芬表示，搭乘時非常舒適，不會感到害怕，自駕車進入彎道非常和緩、平順，只要偵測到物體或行人也會立即減速慢行，相當安全，她說，海科館是海洋科技推動與教育推廣的博物館，很開心這次有機會提供場地讓民眾免費試乘與體驗，未來會透過這次機會，在服務、營運方面，多以科技手法讓營運效益最大化。

工研院資通所總監鄭聖慶指出，自駕車的感知技術軟體花了近4年時間研發，從軟體、電腦和車體等，都是國人製造，具備固定路線繞行、自動煞車、Stop ＆ Go、路邊停車障礙物繞行、動態行人繞越閃避等功能，在較狹窄道路或遊客人群壅擠的環境下，也能照常行駛。

工研院資通所專案經理李思慧說，自駕車原配合基隆市政府舉辦的城市博覽會，提供民眾參與體驗，雖然成博會受疫情影響延期至明年，但試乘體驗仍照常舉行，訂於10月8日至11日國慶期間，在海科館潮境公園讓民眾免費體驗。