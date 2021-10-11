大坑風景區周邊聯結車突追撞！4車撞成一團 5乘客受傷急送醫 11:412021/10/11 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市11日上午九時許，北屯區東山路二段發生一起聯結車行駛中，不知何故竟往前追撞前面的4輛自小客車的車禍。（民眾提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市11日上午九時許，北屯區東山路二段發生一起聯結車行駛中，不知何故竟往前追撞前面的4輛自小客車的車禍。（民眾提供／盧金足台中傳真） 台中市11日上午九時許，北屯區東山路二段發生一起聯結車行駛中，不知何故竟往前追撞前面的4輛自小客車的車禍。（民眾提供／盧金足台中傳真） 台中市11日上午九時許，北屯區東山路二段發生一起聯結車行駛中，不知何故竟往前追撞前面的4輛自小客車的車禍。（民眾提供／盧金足台中傳真） 國慶連假期間，台中市北屯區有大批遊客前往大坑風景區登山步道，11日上午九時許，許多人車來往的北屯區東山路二段，一輛聯結車行駛中，不知何故竟往前追撞前面的4輛自小客車，一共造成包括駕駛與乘客五人受傷，因受到強力衝撞，多部小客車受撞擊而半毀，駕駛與乘客驚魂未定。至於車禍肇因，警方還要進一步調查。 警消獲報後立即派員到場搶救，救護人員救護時，5名受傷民眾都意識清楚，目前都已分別送醫救治，警方表示，車禍肇事原因將進一步調查釐清原因與責任。 台74線霧峰段與自小客碰撞 小貨車側翻釀3傷 金門料羅民宅深夜火警 30分鐘撲滅無人傷亡 #聯結車 #追撞 #小客車 #駕駛 #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盤中零股交易近一年績效檢討 小資錢進大立光 股王夢落空 04:102021/10/11 財經要聞 北藝大瘋狂舍監上月呼麻駕車撞校 這次報案要搶福容飯店 11:342021/10/11 社會 晶片荒 促十一車市買氣爆發 04:102021/10/11 全球財經 昨日各景點人、車潮湧現 雙十連假今收假 國道9路段易塞 04:102021/10/11 生活新聞 國慶焰火高雄深夜不平靜！爭睹焰火爆行車糾紛 母女險遭莽男攻擊 11:182021/10/11 社會 偷車又酒駕 台東賴姓竊賊遭逮 10:272021/10/11 社會 史話》叛逃對岸的人──解讀郝柏村回憶錄之3（龍城飛） 00:002021/10/11 兩岸史話 五倍券上路 國產車動員搶客 04:102021/10/11 產業．科技 麻將王子熬夜2年輸多贏少 一次「翹班意外」終於領悟！半年買賣25間房奪「業績冠軍」 09:012021/10/11 房產達人 台中購物節開跑 抽千萬好宅 04:102021/10/11 地方新聞 國慶寶寶報到 嗨舉國旗同歡 04:102021/10/11 生活新聞 社會熱門新聞 5G算什麼！36G「正妹店長」推方案 客人全點頭說好 - 社會 恐怖！颱風釀內湖土石崩落 4車遭砸「1車巨石壓車頂」 - 社會 真的是天兵！新制「5＋11」役男街頭操練拍片PO網 軍方傻眼 - 社會 軍人趁主人送客爬上床 扒褲硬上女賓：不會射在裡面 - 社會 公車撞西營大將軍 車毀廟損人安好 信眾驚呼：神明有保佑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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