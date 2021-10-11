台中市11日上午九時許，北屯區東山路二段發生一起聯結車行駛中，不知何故竟往前追撞前面的4輛自小客車的車禍。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市11日上午九時許，北屯區東山路二段發生一起聯結車行駛中，不知何故竟往前追撞前面的4輛自小客車的車禍。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市11日上午九時許，北屯區東山路二段發生一起聯結車行駛中，不知何故竟往前追撞前面的4輛自小客車的車禍。（民眾提供／盧金足台中傳真）

國慶連假期間，台中市北屯區有大批遊客前往大坑風景區登山步道，11日上午九時許，許多人車來往的北屯區東山路二段，一輛聯結車行駛中，不知何故竟往前追撞前面的4輛自小客車，一共造成包括駕駛與乘客五人受傷，因受到強力衝撞，多部小客車受撞擊而半毀，駕駛與乘客驚魂未定。至於車禍肇因，警方還要進一步調查。

警消獲報後立即派員到場搶救，救護人員救護時，5名受傷民眾都意識清楚，目前都已分別送醫救治，警方表示，車禍肇事原因將進一步調查釐清原因與責任。