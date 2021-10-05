台中公園智選假日飯店推出「振興券送你住」快閃優惠。（永豐棧酒店提供／馮惠宜台中傳真）

星享道酒店宣告十月起國際自助百匯重新對外營業。（星享道提供／馮惠宜台中傳真）

本土疫情趨緩，政府發放的振興五倍券即將上路，自嘲是疫情海嘯第一排的餐旅業者也動起來，星享道酒店這個月重啟館內自助餐廳，喊出花5千送5千（抵用券）、永豐棧住房滿3千送3千，日月千禧平日使用五倍券住房加1元多1間。林酒店則祭出雙人住房紙本券可以放大成5倍的餐飲抵用券。

餐旅業自五月三級警戒以來，觀光旅宿市場進入急凍，餐飲業也因為限制現場飲食受傷嚴重，但從中秋連假以及近日餐飲業狀況看，市場逐漸回溫，搭上振興熱潮，業者紛紛推出「殺很大」促銷活動。

其中，台中公園智選假日飯店推出「振興券送你住」快閃優惠，在10月5日到7日這3天，透過官方LINE及電話搶先預訂「振興券送你住」專案，可從10月11至明年1月28日期間，使用紙本振興券1000元一張，享平日0元入住標準客房乙晚，但專案不提供早餐，快閃預訂期間每日限時限量20組。

而永豐棧酒店推出10月8日至明年4月底，入住單間單晚客房消費滿3千即贈住房抵用券3千元，活動期間，至阿利海鮮、風尚西餐廳內用消費，滿3千即贈餐飲抵用券3千。

逢甲商圈的星享道酒店五倍券優惠也將10月8日啟動，一次使用五倍券5000元，除還本贈送5000元抵用券外，還可以參加星運星抽獎。長榮桂冠酒店不分平假日憑五倍券支付房價，可依房型折抵300至500元，即日起至12月31日止，至自助百匯咖啡廳、長園中餐廳及冠品鐵板燒任一餐廳用餐，消費滿1000元，即贈送價值3000元餐飲振興券。

日月千禧10月8日至明年4月30日預訂振興五倍券住房專案，房價全額以五倍券付款，即享周日至周五日月客房雙人入住加1元可多入住一間房或多入住一晚。林酒店凡雙人入住：每房可使用200元紙本五倍券，5倍放大兌換1千元餐飲消費折抵券。

台中福華則針對五倍振興券加碼推出三天兩夜買一晚送一晚只要5000元活動，入住一天也有＋5元多一客早餐的2709專案。