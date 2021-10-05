10月份恆春灰面鷲過境，屏東擁有著豐富多元的生態。因應十月連假，縣府特別規畫出10條經典遊程，提供大家如何利用3天2夜遊屏東。近日來墾丁地區飯店和民宿於雙十連假的訂房都傳出佳績。

10月連假屏北、屏中、屏南都有值得推薦的景點。屏東公園10月9日到11日辦理「2021好屏生活－屏東社區產業博覽會」，連續3天活動精彩可期，集結70多間社區與在地商家，帶來種類多元且豐富的社區特色商品。孫立人將軍行館有新住民創意市集，可來感受濃濃異國風，屏東總圖則有森林裡的音樂會，縣民公園有日落劇場可觀賞。

連續假日玩屏東市，建議搭乘屏市假日觀光公車，省去您找車位時間。從屏東轉運站發車，每45分鐘1班車，從上午9時至晚上9時共開行16個班次，民眾可於屏東轉運站售票處購買一日券，只要50元銅板價即可享當日無限次搭乘，一日券更與許多在地店家合作，旅客憑一日券可享消費購物折價或餐點飲料贈送等多項超值回饋，還有「10月限定好禮兌換」活動，持當日有效一日券即可至將軍之屋，兌換超夯神山線喔熊旅遊手札乙本，限量200份換完為止。

屏中則有滿滿的客家風情，五溝水客家文化走讀，林後四林健行，可可園區購買可可產品，咖啡園區喝一杯道地屏東味咖啡；到佳冬鄉除了至蕭家祖屋、楊氏宗祠外，9日還有老街市集，在客家建築中享受客家美食，感受屏東好客。

屏南有大量的灰面鷲過境，運氣好時，可見數千隻老鷹在空中翱翔；也可走訪斯卡羅歷史景點，或是到訪電視劇曾拍攝景點，像是龜山步道、車城（柴城）福安宮、九棚沙漠、大尖山、欖仁溪瀑布等，縣府並於10月9日開始推出斯卡羅半日遊499元、1日遊1299元的遊程，歡迎大家同來踩線。連假想泡湯，推薦「518四重溪溫泉快線」，旅客只要搭乘台鐵在枋寮站下車，枋寮站前圓環處候車，不到1小時即可抵達四重溪，單趟票價最高只要優惠價50元。

雙十連假走一趟屏東，不論是在屏東市感受社區的活力，或是在六堆體會客家文化，還是在屏南賞鷹，泡溫泉，旅人想要的休憩旅行，屏東一次滿足。更多屏東旅遊資訊請上https://reurl.cc/aNaAmX查詢。