南韓47歲知名男星嚴泰雄（엄태웅），除了是女星嚴正化的弟弟外，帥氣的外表，加上精湛的演技，讓他受到大批粉絲喜愛。但一直給人顧家好爸爸形象的他，自2016年開始連續爆出性侵、性交易等醜聞，讓他一夕間事業全毀，在螢光幕前消失近5年，近日卻傳出即將回歸拍戲，讓網友們氣炸。

嚴泰雄擁有俊俏的臉蛋與180公分的高䠷身材，自2004年出道後便吸引眾人目光，在當年一票男星中相當耀眼，之後他也憑著自然的演技在《建築學概論》、《豪傑春香》、《復活》、《善德女王》等多部電視劇及電影中，在各大頒獎典禮中獲得演技大賞，讓他晉升為實力派演員，在演藝圈中占有一席之地；另外，他在2015年曾參與綜藝節目《超人回來了》的拍攝，在其中以顧家、「女兒傻瓜」等好爸爸形象深植人心，讓他人氣不斷攀升。

沒想到2016年，嚴泰雄就遭到媒體爆料性侵按摩店女員工，雖事後證實遭到誣陷，但因疑似買春仍須罰鍰韓幣100萬元（約台幣2.3萬元），加上事發當時他的老婆因打擊太大導致流產，讓他人氣瞬間跌入谷底。

不過，經過5年的沉澱，近日有韓媒報導嚴泰雄所屬經紀公司，不久前曾對外透露他將演出電影《最後的作業》正式回歸，並與全秀卿、朴相勉、尹賢淑、李善等資深演員合作，電影預計9月開拍並於2022年上映。但不少網友得知他將回歸的消息，依然忍不住批評「怎麼還有臉回來」、「復出還有人要看嗎？」、「拜託好好演戲，別再搞一堆有的沒的」。

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