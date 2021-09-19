越南義安省永安市日前發生一名現年70歲老翁，多次性侵一名14歲少女，還讓少女懷孕，家人因為少女懷孕27周才查覺有異，最終少女被迫產下一名男嬰，老翁被捕出庭時還自豪表示，自己到了這把年紀還能生兒子，強過很多人，讓眾人聽得氣呼呼，希望法官重判這名老淫魔。

據馬來西亞《中國報》報導，遭性侵的少女家中開雜貨店，住附近的一名70歲老翁，常到店裡光顧買酒，有次少女的媽媽不在家，竟趁少女為他拿酒時，將少女帶到屋內強行發生性關係，事後還拿1萬越南盾（約12元台幣）給少女當封口費，自此老翁只要看到店裡只有少女1人，就到少女的家裡嘿咻。

少女未將此事告訴家人，直到懷孕27周才被家人發現有異，氣得報警，隨即將老翁逮捕。少女後來產下一名男嬰，老翁出庭時竟然自豪說：「我這把年紀還能生兒子，已經比很多人強很多」，讓民眾聽後氣憤不已，希望法官將這名老不修判處重刑。

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