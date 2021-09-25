桃園一名39歲曹姓男子透過網路認識未成年少年，在2009年間至今年1月間，利用金錢利誘，前後拐騙共計15名青少年，逼迫對方與他發生性關係，甚至錄下性愛影片自賞。桃園地院審結，依妨害性自主等195罪，應執行20年6月徒刑。可上訴。

檢警調查，曹男喜歡同性，但憂心社會異樣眼光壓力，羞於透過現實生活尋找同性交往對象，竟為了滿足個人慾望，自2009年至今年1月間，透過網路、遊戲等虛擬世界，以每次500到7000元不等為對價金額、遊戲點數，利用未成年少年對性觀念不成熟的弱點，把少年帶去家中或汽車旅館性侵得逞，並以手機錄下性愛過程，共計有15名少年受害。

檢警發現，甚至其中一名受害者是曹男的姪子，曹男為了逞性慾在2009年至2011年間，以2000元為代價，在姪子家中以生殖器伸入其口部、肛門的性交方式，共計20次。

桃園地院法官認為，曹男坦承所有犯行，也在審理中表達希望與被害人洽談和解，但因多數被害人無和解意願而未果，念在其犯後態度尚可，審酌其曾任職於某公務機關、家庭經濟狀況等，依195個對14歲以上未滿16歲以上之少年為對價性交易罪，應執行20年6月徒刑。可上訴。

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