從事殯葬業的蔡姓男子去年到南部某大學內，也看到一名患有腦性麻痺，致其下肢障礙，雙腳行動不便女學生，竟自稱治療師假裝要幫忙按摩指侵她，過程遭校內監視器拍下成為鐵證，最高法院維持原判決，考量雙方達成和解，以加重強制性交罪判刑3年8月定讞。

去年10月15日下午2點，蔡男在大學校區內餐廳附近，見身著短褲的女學生因雙腳肢體障礙而行動不便，他說「妳看起來需要幫助」，他就拉她的手臂往學校宿舍方向走，他表示自己是治療師，花了約5至6分鐘從學校餐廳走到宿舍前，然後說她需要休息。

蔡男要求女學生坐在宿舍前的椅子，未經她同意即為她按摩雙腿，並不顧她的拒絕，將右手伸入她的短褲內觸摸大腿內側及私處，並以手指伸入私處1、2秒，女學生嚇得連忙制止，蔡男犯案過程都宿舍前的監視器拍下。

一審將蔡男判刑7年，二審認定他為滿足一己之性慾即起色心，絲毫不尊重女性自主人格及身體尊嚴，且危害校園人身安全非輕，惟念及被告犯後尚能坦承客觀事實，與被害人達成和解，依對身體障礙之人犯強制性交罪判刑3年8月，上訴後，最高法院駁回確定。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。