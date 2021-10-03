有精神病史的楊男，跳進櫃台內壓住潘姓女店員狂戳猛挖雙眼，引發公憤。（圖／播攝自畫面）

屏東高樹鄉「挖眼案」震驚社會，患有精神疾病的50歲楊姓男子，因不滿超商潘姓女店員提醒他戴口罩，竟對她施以暴力攻擊雙眼，導致潘姓女被害人左眼球塌裂、鼻梁碎裂還有腦震盪，高雄長庚醫院1日對潘女進行手術，雖然只花4小時就順利完成，但仍有失明風險。此案發生至今第7天，楊男的二哥終於現身，替弟弟向潘女及其家屬道歉，還說，因為擔心對潘女造成二度傷害，到現在仍不敢貿然去醫院探視她。

有精神病史的楊男，9月26日早上近9時進入超商未戴口罩，潘姓女店員出於好意提醒，楊男竟抓狂衝進櫃臺，將潘女壓住朝臉部痛打，甚至徒手挖雙眼，導致潘女臉部、雙眼嚴重受傷，有失明之虞，案發後

村民表示，楊男10多曾遭一隻黑狗攻擊，他不但將黑狗抓起暴打，還將狗咬死，從此村民替他取了「咬狗耶」的綽號，並且互相僅告「不要惹他」，沒想到7天前竟徒手攻擊超商女店，引發村民集體激憤，擔心家人安全受到威脅，連署希望不要放楊男回來。

楊男的家屬事發後第7天首度出面，據「TVBS」報導，楊男的二哥表示，弟弟做的事情，讓他對女店員及家屬感到很抱歉，如今傷害已發生，只能向對方表示歉意，還說，本來要去醫院探視潘女，但擔心對她造成二度傷害，才遲遲不敢冒然前往。

潘女2日進行眼窩內壁骨折重建，手術前她首度談起案發經過說：「他進入超商後，一句話也沒有講，當我轉身面向他時，他就直接衝過來把我壓制住，然後對我拳打腳踢，我有反抗，但是根本沒用。」雖是輕描淡寫幾句話，但對比她瘦弱的身形，可想見她的恐懼感。

不過，即使受有重傷，她仍樂觀面對一切，她對母親說，「媽媽，不要擔心我，我會好起來，你要好好照顧自己」，同時也要哥哥不要累壞身體。隨即又說，「謝謝大家的關心，我會好好休養身體，不要擔心我，我會好起來」，潘女每句話都展現出貼心與懂事，但也因此令人更鼻酸。

潘女還說，當她好了之後，最想做的就是回去工作。對於女兒的貼心，潘母感到很欣慰，她說希望不要再有下一個受害人了。