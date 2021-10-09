前男團「TOP1男子漢」張家瑋迷人燦笑。（火星多媒體有限公司提供）

炎亞綸（左起）、閻奕格、婁峻碩錄製《A級戰場》。（火星多媒體有限公司提供）

東森《Be the ONE：A級戰場》找來3組魔王踢館，成員們面對這場硬仗勤練舞蹈、歌唱，讓擔任來賓的婁峻碩、閻奕格眼睛為之一亮，炎亞綸也忍不住豎起拇指大讚：「他們今天都把自己最好的那面拿出來！」

首先登上《A級戰場》舞台的魔王是強勢女團HUR，6人一登場就擄獲眾人目光，隨後以性感眼神、撩人又充滿動感的舞蹈詮釋《Pain Killer》，超狂氣場讓婁峻碩也驚呼：「在他們面前不敢叫自己老師耶！」

第2組踢館者則是帥氣男團B.T.O.D，團員以極具張力的歌聲演唱《曾諾的永遠》、《B.T.O.D》更秀出超狂的翻滾地板動作，讓在場所有玩家都捏了把冷汗，炎亞綸也心疼自家人憂心喊道：「今天來的都是什麼怪物？」最後出場的則是專業舞蹈團體HRC Hybrid Crew，以高超舞姿演繹J.Sheon《比較浪漫》，精湛的肢體律動逼迫玩家們接受這場震撼教育。

率先應戰的「小王仁甫」吳承恩等人以《獵豹》一曲拉開廝殺序幕，帥氣風格配上帶勁的舞蹈編排，就連對手HUR也不禁眼冒愛心，閻奕格則稱讚看到《獵豹》演出有被震驚到，也難以相信選手們短短幾天內培養默契、熟悉動作，「真的很替他們開心，能體會炎亞綸看到他們成長的感覺。」

第二組前「TOP1男子漢」成員張家瑋帶領團員捍衛主場面子，他們透過《Tell me now》輕快旋律以及迷人笑容渲染全場氣氛，閻奕格看完也嘴角上揚狂讚：「你們有笑容是很迷人的！你們笑的時候我也是跟著笑起來。」

《Be the ONE：A級戰場》每週六22、23點於ETtoday新聞雲、星光雲首播、24點於台灣大哥大myVideo上架，每週日22點在東森綜合台32頻道播出。