高樹超商潘姓女店員遭暴力挖眼，潘女已經完成雙眼及鼻梁手術，各界獲悉消息後，紛紛表達捐款意願，潘女家屬委託屏東縣政府社會處協助，近幾天協助提供訊息的鹽埔家庭服務中心窗口電話響不停，都是詢問如何捐款的民眾打來。

屏縣府社會處長劉美淑指出，根據公益勸募條例第5條，各級政府機關得基於公益目的接受所屬人員或外界主動捐贈，不得發起勸募；所以縣府只能站在協助角色，因為涉及善款後續利用，仍需尊重家屬意見，因此有意捐款者，可以諮詢鹽埔家庭服務中心，周一至周日都有同仁值班。

家屬也表示，希望捐款者都能留下聯絡方式，希望能有機會向各位致謝。屏東縣長潘孟安也透露，日前已與高雄長庚院長通過電話，得知潘女恢復情況良好，並強調這孩子很堅強，至於後續心理治療、醫療救護及生活照顧等，將由社會處協助。

稍早屏東縣政府鹽埔家庭服務中心接獲潘女哥哥電話表示，目前善款已經足夠支應醫藥費及相關費用，希望縣府後續若再接獲民眾電話，能協助婉拒民眾好意，也表達對社會各界感謝。