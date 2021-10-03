台南市中西區3日上午11時發生一起死亡車禍，洪姓男大生騎車沿中華西路南往北行，經過和緯路口未兩段式，直接左轉，遇上從中華西路北向南直行的1輛汽車杜姓女駕駛，洪男緊張摔車滑倒在地，剛好遭杜女汽車輾過脖子，當場死亡。

19歲洪男為台南市某所大學大學生，3日近中午時，他騎車行經中華西路與和緯路口，未依照兩段式就直接左轉，強碰52歲杜女駕駛的直行汽車，洪男緊張，剎車不及直接滑倒在地，杜女急煞之下，車輛往前滑行，碰巧車輪輾過洪男頸部，騎士當場生命垂危。

路人看見先施予急救，一邊報警，將他送上救護車，送醫急救仍回天乏術，杜女驚魂不定，留在現場接受警方釐清肇事原因，酒測值為零的她，驚慌直呼發生的太突然了。

洪男家人驚聞噩耗傷心欲絕，稱他平時打工賺錢，不知道3日為什麼會違規左轉，只能忍受悲痛，準備相驗與後事。

警方將杜女依照過失致死罪嫌函送檢察官偵辦，全案4日到殯儀館相驗，釐清致死細節。