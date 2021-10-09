台中市江姓男子9日駕駛小客車，行經豐原市豐原大道3段時，因不敵疲勞不慎睡著， 自撞分隔島後翻車四輪朝天，所幸江男並無受傷，經警方實施酒測後無酒精反應。

江姓男子開車開到睡著，自撞分隔島後翻車四輪朝天。(民眾提供)

9日上午10時許，24歲江男駕駛小客車行駛在豐原大道3段往西勢路方向，並於內側道直行，因疲勞駕駛，不慎睡著自撞左側分隔島，致整輛車翻覆在路中、四輪朝天，江男幸未受傷。

警方到場後向江男實施酒精測試為零，正確肇事原因待調查。豐原警分局呼籲駕駛人行車應養足精神再上路，切勿疲勞駕駛，以維護交通安全。