國3北上三鶯段2車擦撞 二車道封閉車流嚴重回堵 09:012021/10/15 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道三號北上51公里處三鶯段15日上午8時許發生2車擦撞，車流已嚴重回堵。（翻攝高公局網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截至上午8時48分，該路段時速只剩31公里，車流嚴重回堵。（翻攝高公局網站） 國道三號北上51公里三鶯段今（15日）上午8時許發生車禍，據了解為2輛自小客車在三鶯出口前發生擦撞，其中一輛翻覆在路肩，2人受到輕傷送醫；警消獲報後已趕往現場處理，目前兩車道封閉，截至上午8時48分，該路段時速只剩31公里，車流嚴重回堵。 台8線中橫公路上午10時搶通 後續仍隨雨勢預警性封路 3千萬運鈔車遭撞「起火瞬間」影片曝 員警緊急「救鈔」成功 #國三 #三鶯 #國道路況 #北二高 #即時路況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老公寓加裝電梯超划算！不用等都更 身價直接暴漲3成 16:222021/10/14 房產達人 共享汽機車屢傳亂象 北市交通局擬訂嚴規、無照不得租車 14:082021/10/14 生活 公寓裝電梯 老宅升級身價漲三成 18:092021/10/14 財經 圓規雨炸花蓮 瑞港公路2／3路基崩塌 04:102021/10/14 焦點要聞 城心曜曜 再現上海外灘建築風華 04:102021/10/15 產業．科技 大城台中庫存土地逾2萬坪 總銷估千億伺機推案 22:332021/10/14 財經 訂單爆滿 長科＊啟動大擴產 04:102021/10/14 證券．權證 好市多一買三小時「掃滿整車」到底在逛啥 主婦：這2樣一定要買 00:282021/10/14 生活 彰化振興經濟抽青宅 若抽中想放棄也可換取125萬等值現金 19:522021/10/14 生活 國安基金會議 聚焦三國際變數 04:102021/10/15 財經要聞 卓冠廷角逐土樹三鶯市議員 04:102021/10/14 地方新聞 社會熱門新聞 茶具行情侶列嫌疑人 黃女供詞反覆：大火與我無關 - 社會 城中城大火46人枉死 奪命樓層分布曝光 7到9樓最慘 - 社會 城中城列高雄「7大鬼樓」 這醫院連3人離奇慘死成最凶樓 - 社會 消防員搜救城中城見揪心畫面 罹難者滿臉恐懼背坐門等到死 - 社會 城中城大火46死「悲劇注定發生」 他揭7樓以下泡屎尿裡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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