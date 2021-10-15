截至上午8時48分，該路段時速只剩31公里，車流嚴重回堵。（翻攝高公局網站）

國道三號北上51公里三鶯段今（15日）上午8時許發生車禍，據了解為2輛自小客車在三鶯出口前發生擦撞，其中一輛翻覆在路肩，2人受到輕傷送醫；警消獲報後已趕往現場處理，目前兩車道封閉，截至上午8時48分，該路段時速只剩31公里，車流嚴重回堵。