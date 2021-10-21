搶攻國旅及餐飲市場商機，六福旅遊集團提前啟動線上旅展，首度以電子票券發行，餐飲及住宿票券即買即用，開展就掀起搶購熱潮。六福率今年推出的超狂早鳥優惠，重心放在國旅，祭出參展史上最優惠組合「關西六福莊動物歷險記專案」，購買單一專案住宿券7500元，最高可6人入住肯亞樓中樓房型，入住關西六福莊與動物做鄰居，每人每晚只要1250元，還贈送超值優惠三選一。

六福村主題遊樂園則推出全台首創的「河馬體驗套票 1050元」，包含河馬體驗1人次、六福村成人票1張，體驗優惠價53折，看著河馬家族張大嘴巴等待餵食，接著吃到美食後的幸福滿足，超呆萌模樣秒圈粉。還有萬眾期待的「勇闖猛獸島 雙人體驗券 2799元」，搭乘籠車前往猛獸區，與獅虎猛獸們零距離接觸。

六福今年特別規劃「關西六福莊動物歷險記專案」，於10／21~10／31間早鳥搶購，單一住宿券7500元，即享肯亞藍天樓中樓房型3人住宿1晚、早餐3客外，贈送超值優惠三選一(六福村兩日入園手環／草原歷險／福豚互動體驗)，再加碼第4~6人免費入住(不含專案內容)，總價值高達24662元。

關西六福莊為親友們結伴出遊優先選擇，今年打造VIP包場尊榮體驗，推出「關西六福莊 犀望探險 安心微揪團住房專案 25800元」，超優惠32折，含8人入住兩間肯亞綠地樓中樓房型1晚、活力早餐8客、六福村兩日入園手環8張，以及每人原價高達1999元的蘇丹犀望巴士體驗8人次、今年新推出的小小農夫體驗8人次，無論是家族旅行，還是好友團體出遊，包場體驗盡興又安心。