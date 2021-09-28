今有媒體報導，審計部調查性侵假釋犯的電子腳鐐監控情形，發現今年1月12日凌晨發生離線120分鐘狀況，形成監管空窗期。法務部保護司副司長吳怡明澄清，120分鐘離線訊息是系統「誤發」，監控系統實際仍在運作，但廠商未將此狀況如實記錄陳報，確實違規，已依規定裁罰。

相關報導指出，高檢署去年委託力麗科技公司辦理科技設備監控業務，審計部抽查各地檢署對性侵假釋犯監控情形，發現今年1月12日凌晨4點左右，發訊器與監控主機竟離線120分鐘，離線事件涵蓋全國22個地檢署，當時受監控的性侵假釋犯約130人，在離線期間形成監管空窗期。

吳怡明對此嚴正澄清，強調性侵假釋犯的電子監控系統，並未出現120分鐘離線、未監控的狀況。監控系統分為告警系統、監控系統，是兩個獨立運作的子系統，本次事件是告警系統誤發離線120分鐘的訊息，監控系統仍在運作，性侵假釋犯的行蹤仍然在掌控之中。

吳怡明並說，此次是因廠商自認為告警系統誤發而未理會，沒有依規定將狀況如實登記在相關表冊上，台灣高檢署發現後，已要求廠商交付相關資料，並對其違規行為做裁罰。