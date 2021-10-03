富田公司的工作現場。(台中市政府提供)

提攜中小企業創新研發，台中市政府經濟發展局積極推動地方產業創新研發計畫(地方型SBIR)。經發局長張峯源說，自市長盧秀燕上任以來已結合中央資源投入逾5600萬元補助經費，成功協助75家業者研發升級，創造600人以上就業人數，引領後廠創新轉型帶動產值逾28億元。

「產業蓬勃的不老秘訣，就是不斷創新研發！」張峯源表示，隨著網路科技快速發展，加上疫情影響，廠商投入研發腳步越來越積極，市府SBIR創新研發申請案件大幅成長，今年更翻倍達205案。根據中華經濟研究院分析結果，市府108、109年SBIR挹注可為總體經濟帶來28億6580萬元的產值，訂單活動創造GDP為9億5650萬元，同時帶來 676人次就業需求。

張峯源說，整體來看近兩年SBIR補助成效，平均投入每1元的補助支出可為總體經濟帶來52元的成長，經濟槓桿效果相當顯著，台中市SBIR協助青、新創公司在創業早期將創意轉化為商機，降低因資金、技術和市場的不確定性所造成風險，其中如岳揚智控、富田電機、盈錫精密等多家廠商，均已成國際大廠、卓越中堅企業代表，在產業佔有一席之地，鼓勵企業應懂得如何善用政府資源，成為成長利器。

經發局指出，岳揚智控(股)公司成立於106年，透過108年地方型SBIR補助，開發自動車載鏡頭雜閃光檢測設備搶佔國際市場，經市府輔導於去年登上創櫃板，邁入資本市場，持續以人工智慧跟機器視覺軟體的技術作為發展核心，陸續獲得美商康寧與緯創資通等國際大廠AOI檢測設備訂單。董事長洪忠岳也以創業前輩的身分，鼓勵創業者善用市府輔導資源，並感謝市府一路陪伴，逐步擴大營運利基，成為以AI＆AOI技術協助客戶實現工業4.0智慧製造的科技新創。

富田電機(股)公司為電動車關鍵零組件廠商，101年度SBIR計畫開發具備網路遠端監控的智慧型綠能充電站，更與特斯拉合作生產電動車馬達高達15年，堪稱是最老的供應商，吸引各大車廠上門尋求合作，富田透過完整的供應鏈體系，整合上下游，全力向電動車市場邁進。

盈錫精密工業(股)公司穩居全球前3大精密固鎖螺帽專業研發製造廠，看準未來產業朝向少量多樣高精度發展，透過104年度SBIR研發專為主軸用精密螺帽設計的軸向力感測器，測量精密螺帽在鎖緊時，施予扭力後會有多少軸向力施壓在被鎖物上，更導入智慧系統轉向智慧工廠生產，建置全球唯一的「精密螺帽檢測暨精密量測實驗室」提供高品質、準交期、優價值的研發與製造服務，讓台灣工具機產業在國際供應鏈中佔有一席之地。