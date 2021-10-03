根據環保署預報資料顯示，6日前環境風場為偏東風，中南部位於背風側，易有污染物累積，空品有達「橘色提醒」等級疑慮，市府已啟動相關應變措施，提醒市民留意空品變化，並做好防護措施。

環保局表示，受太平洋高壓影響環境風場為偏東風，中南部地區位在背風側，清晨及夜間有背風渦旋生成，污染物易累積，白天起可逐漸改善，午後須留意光化作用致臭氧濃度上升，中南部空品有達橘色提醒等級之虞，指標污染物為「臭氧8小時」及「細懸浮微粒」。

環保局指出，市府已於3日16時許因應臭氧濃度偏高啟動相對應的應變措施，包含通知大型固定污染源自主降載、通知加強道路洗掃街作業、出動稽查人員加強污染稽查、加強搭乘大眾運輸宣導等，以減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息。中火也配合執行降載減排措施。

環保局提到，空品易受地形及氣候影響，有較大不確定性，市府將持續監控空品，執行對應等級應變作為，提醒敏感族群民眾或老人、小孩等抵抗力較弱者，減少或避免戶外長時間、劇烈活動，必要時應戴上口罩。