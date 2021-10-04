為提供幼童健康的成長環境，台達電與大金空調總代理和泰興業攜手於桃園六間重點幼兒園捐贈室內空氣品質管理解決方案，台達電表示，此方案由台達電的室內空氣品質偵測器及管理平台全時監測，並在空氣品質不佳時自動啟動大金的全熱交換器進行過濾及換氣，二氧化碳、PM2.5都符合標準。

台達電表示，今（4）日由桃園市政府及台灣室內環境品質管理協會（TIEQM）共同舉行捐贈儀式，並由桃園市市長鄭文燦致贈感謝狀，此次方案以台達的UNOnext室內空氣品質偵測器及管理平台全時監測，並在空氣品質不佳時智慧聯動大金的全熱交換器進行過濾及換氣六間教室，自安裝以來，二氧化碳八小時平均值皆低於1000ppm、PM2.5二十四小時平均值皆低於35μg/m3，經由台灣室內環境品質管理協會嚴謹的實地驗測程序確定符合標準，獲得其針對防疫及室內空氣品質管理所設計的「安淨標章認證」。

參與計畫的桃園市立龍潭幼兒園園長葉玉嬌表示，幼童是空氣品質的敏感族群，人員進出和開窗都會導致PM2.5升高，但窗戶緊閉又會導致二氧化碳濃度居高不下，這套解決方案即時監測二氧化碳或PM2.5濃度偏高時，就會自動啟動全熱交換器換氣，讓空氣品質迅速恢復，也不會太費電。

台達電樓宇自動化解決方案事業部總經理江文興表示，台達電UNOnext室內空氣品質偵測器為多合一設計，可即時監測細懸浮微粒PM2.5與PM10、有機氣體揮發物、甲醛、臭氧、一氧化碳、二氧化碳及溫度、溼度等多種數值，並能透過雲端管理平台的視覺化儀表板監控，並能與各品牌的全熱交換器及新風系統聯動。

台達電近年來積極開發與節能、智慧、健康建築相關的樓宇自動化解決方案，2019成為國際WELL健康建築研究院（ IWBI ）拱心石級會員，提供業主相關解決方案，為使用者打造更舒適、便利、安全的室內環境。這次桃園市幼教與特教場所空氣品質改善示範計畫參與的幼兒園包括桃園市立龍潭幼兒園、楊梅幼兒園、中壢高鐵幼兒園、八德幼兒園、蘆竹幼兒園、桃園市特教學校。