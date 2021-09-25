被稱為「最美摔角手」的39歲女演員黃心娣，日前順利接種AZ疫苗第1劑，談到副作用，她說跟大家一樣，打完後也開始發燒，但加上生理期的到來，肌肉痠痛整整1周，她笑說：「也不確定當時是因為生理期，還是副作用的關係，身體才會這麼痠痛。」

黃心娣日前順利接種AZ疫苗第1劑。（周子娛樂提供）

雖然疫苗的副作用讓身體不適，但黃心娣依舊堅持不靠藥物，發燒也是選擇泡溫熱水撐過。她補充說：「我有用一些養生療法，不只是單純的泡澡，而是加入生薑精油，泡完後把身體包在棉被裡，讓自己一直發汗，好讓身體裡的毒素迅速排出，這期間也配合飲食，喝椰子水補充維他命C。」

平常就保持著運動習慣的心娣，也因為副作用的關係，太過痠痛，暫時休息了幾天，待身體恢復後，斜槓瑜伽老師的她，也開始做瑜珈來舒展身體，她與大家分享：「嬰兒式跟兔式，都是很好的舒緩動作，能拉伸前背線，放鬆身體。」

先前她與鬼鬼（吳映潔）及夏于喬拍攝了電影《女優，摔吧！》，她不忘呼籲大家，在等待電影上映的期間，防疫不要鬆懈，勤洗手、戴口罩，也期望未來能儘快與大家見面。